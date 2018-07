Jälle Vene närvimürk: Suurbritannias mürgitati kaks inimest novitšokiga

Briti terrorivastane ametkond teatas täna õhtul, et Wiltshire maakonnas on hospitaliseeritud kaks inimest, kes on mürgitatud Venemaal välja töötatud novitšok-närvimürgiga.

Dawn Sturgessi (44) ja Charlie Rowleyt (45) ravitakse Salisbury ringkonnahaiglas, sealsamas, kus neli kuud tagasi lamasid haiglavoodis endine Vene spioon Sergei Skripal ja tema tütar Julia, eelmised novitšokiohvrid, kes nüüdseks on paranenud.

Paari hädad algasid laupäeval, kui mõlemad oma kodus - mis asub kaheksa miili kaugusel paigast, kus Skripale sama mürgiga rünnati - kokku kukkusid.

Esialgu arvati, et nende haigusnähtusid põhjustab mõni narkootikum, nüüd on aga selge, et paar on mürgitatud, teatas Scotland Yard.

Nimi Novitšok tähandab vene keeles „uustulnuk” ja see on antud grupile keerukatele närvimürkidele, mis töötati Nõukogude Liidus välja 1970. ja 1980. aastatel. Need on neljanda põlvkonna keemiarelvad, mis töötati välja programmi Foliant raames.