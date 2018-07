Jalgrattaga 15 000 kilomeetrit läbinud eestlaselt varastati Kanadas tema ustav sõiduriist

Maailmarändur Risto Prii on jalgratta seljas sõitnud läbi Austraalia, Indohiina poolsaare ja Kanada.

Kolm päeva pärast 15 000 kilomeetri piiri ületamist tekkis aga ootamatu takistus: öösel murti sisse tema sõbra garaaži ning varastati sealt Risto ustav ratas ja telk.

[Asi on antud politseisse, aga] politsei abile Prii lootma ei jää, sest taolised vargused on Winnipegis tavalised.

Vargusest hoolimata usub Risto, et jalgrattaretk on parem kui pakettreis. „Täitsa põnev on nii reisida, natuke kiirem kui jalgsi, aga samas mitte liiga kiiresti.“

