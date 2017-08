Jalgpallilegend Maradona lubas minna Venezuelasse imperialismi vastu võitlema: elagu revolutsioon!

Diego Maradona ja Nicolás Maduro Foto: Handout, Reuters

Samal ajal, kui Venezuela president Nicolás Maduro on pälvinud hukkamõistu nii mujal Ladina-Ameerikas kui ka üle maailma, teatas Argentina jalgpallilegend Diego Maradona, et on valmis Maduro vasakpoolse režiimi eest võitlema.