JÄLGI REAALAJAS | Maria paisus ruttu suurimaks võimalikuks orkaaniks, kuid nõrgenes siis veidi

Inimohvreid pole Maria veel nõudnud, küll aga tõi kaasa pisemaid probleeme nagu üleujutused.

Siiski on selles põhjust katastroofitoojat näha. Murettekitav on orkaani kasvamise kiirus: kõigest mõne tunni jooksul teise astme tormist neljanda ja siis viienda astme tormiks.

Viimane uudis Maria kohta räägib, kuidas 260 kilomeetrit tunnis liikuvaid tuuli toonud orkaan ründas Kariibi merel asuvat Dominica saart. Orkaan nõrgenes veidi, kuid jäi äärmiselt ohtlikuks viienda kategooria tormiks ka pärast Dominicast üle pühkimist.

JUST IN: Hurricane #Maria becomes "extremely dangerous Category 4 hurricane," National Hurricane Center says. https://t.co/QRkXfOjhYR pic.twitter.com/iInK6Wr4vN