Jaapanis hukati 1995. aasta Tokyo metroo närvigaasirünnaku toime pannud sekti juht Shoko Asahara ja kuus liiget

Sekt, mille nimi tähendab „ülim tõde”, sai alguse 1980. aastatel vaimse rühmitusena, mis segas hinduistlikke ja budistlikke uskumusi ning hiljem võttis omaks kristlikud apokalüptilised ennustused.

Rühmituse asutaja Asahara ehk Chizuo Matsumoto kuulutas end nii Kristuseks kui ka esimeseks „valgustatuks” peale Buddhat.

1989. aastal sai Aum Shinrikyo Jaapanis ametliku tunnustuse regioosse organisatsioonina ja kogus kogu maailmas märkimisväärselt järgijaid. Tipphetkel oli Asaharal üle maailma kümneid tuhandeid järgijaid.

Tasapisi muutus rühmitus paranoiliseks viimsepäevasektiks, mis oli veendunud, et maailma lõpp on peagi käes, tuleb ülemaailmne sõda ja nemad on ainsad, kes ellu jäävad.

Pärast 1995. aasta rünnakut läks sekt põranda alla, kuid ei kadunud. See nimetati ümber Alephiks või Hikari no Wa’ks.

Aum Shinrikyo on kuulutatud paljudes riikides terroriorganisatsiooniks, kuid Aleph ja Hikari no Wa on Jaapanis legaalsed, kuigi neid peetakse ohtlikeks religioonideks ja on jälgimise all.