Jaapani valitsusjuht lubas asuda armeed üles ehitama ja tegeleda Põhja-Koreaga

Jaapani peaminister Shinzo Abe lubas täna kindla valimisvõidu järel, et asub Põhja-Korea ja sellest tuleneva ohuga „kindlakäeliselt tegelema“.

Abe koalitsioon võitis teadaolevalt ülekaalukalt, suutes säilitada oma kahekolmandikulise enamuse, mida on vaja põhiseaduse muutmiseks, et tugevdada Jaapani sõjaväge, mis oli üks tema eesmärkidest varajaste valimiste väljakuulutamisel, vahendab uudisteagentuur Reuters.

Ta on lubanud loobuda sõjajärgsest patsifismist.

Abe ütles pühapäeva õhtul pärast lävepakuküsitluste avaldamist: „nagu ma valimiste ajal lubasin, on minu esmane ülesanne Põhja-Koreaga kindlakäeliselt tegeleda... Ja selleks on vaja tugevat diplomaatiat“.

BBC Tokyo reporteri Rupert Wingfield-Hayesi sõnul õnnestus Abel võita suuresti tänu sellele, mida tegi Põhja-Korea. Abe toetus kukkus sügise algul seoses mitme tõsise poliitilise skandaaliga, kuid hakkas ootamatult uuesti kasvama, kui Põhja-Korea tulistas kaks ballistilist raketti üle Jaapani Hokkaido saare.

Ka nõrk opositsioon on üks põhjustest, miks Abe konservatiivne Liberaaldemokraatlik Partei (LDP) on olnud võimul pea katkematult alates 1955. aastast, va kaks lühikest perioodi 1990. aastate algupoolel ja 2000. aastate lõpul.

Abe koalitsioonil õnnestus esialgse prognoosi kohaselt kindlustada alamkojas 312 mandaati 465-st, samal ajal kui tema kahel põhirivaalil, vasaktsentristlikul Konstitutsioonilisel Demokraatlikul Parteil ja Tokyo kuberneri Yuriko Koike Lootuse Parteil, mõlemal alla saja koha.

Kuigi Abel on sellega kindel enamus, tuleb tal põhiseaduse muutmiseks ja vägede ülesehitamiseks saada rahvahääletuse teel mandaat ka rahvalt. Valitsusjuhi sõnul on see ka tema prioriteet.