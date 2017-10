Jaapani telekanal: Põhja-Korea tuumapolügoonil sai tunnelivaringus surma 200 inimest

Vähemalt 200 inimest sai surma, kui Põhja-Korea tuumakatsetuste polügoonil varises kokku tunnel, teatas Jaapani telekanal TV Asahi.

Varing leidis väidetavalt aset uue maa-aluse rajatise ehitamise käigus Punggye-ri polügoonil Põhja-Korea kirdeosas 10. oktoobril, vahendab Daily Mail.

Mingit ametlikku kinnitus anonüümse Põhja-Korea allika teadetele TV Asahile ei ole.

TV Asahi teatel jäi tunnelitesse lõksu kuni sada inimest ja kui neid üritati päästa, toimus uus varing, mis kasvatas hukkunute arvu ligi 200-ni.

Jaapani telekanali teatel oli õnnetus maapinna nõrgenemise tagajärg pärast Põhja-Korea kuuendat tuumakatsetust, mis leidis aset samal polügoonil.

Eile hoiatas Soul, et veel üks tuumakatsetus hävitaks mägedes asuva katsetuskoha ja tekitaks radiatsiooni lekke. Soul tuvastas Põhja-Korea tuumakatsetuste polügooni lähedal mitmeid maavärinaid pärast kuuendat ja seni võimsaimat katsetust. Ekspertide sõnul on piirkond nüüd liiga ebastabiilne, et seal rohkem katsetusi korraldada.

Varem sel kuul andsid samasuguse hoiatuse USA eksperdid.

Põhja-Korea kuuest tuumakatsetusest viis on korraldatud Mantapi mäe all Punggye-ri sõjaväebaasis, mis asub riigi kirdeosas.