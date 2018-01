Jaapani suusakuurordis tappis laviin pärast vulkaanipurset ühe inimese

Jaapani keskosas sai ilmselt vulkaanipurske tekitatud lumelaviinis surma sõdur. Vähemalt 14 inimest sai vigastada, mitmed neist kriitiliselt.

Vulkaanipurse tekitas Kusatsu lähedal enam kui kilomeetri laiusel alal kivirahe, teatas kohalik meedia BBC Newsi vahendusel.

Kusatsu-Shirane vulkaan, mis asub 150 kilomeetri kaugusel Tokyost, hakkas purskama täna, kuid ei ole kinnitatud, et just see tekitas laviini.

Kuus sõjaväelast, kes olid piirkonnas õppusel, jäid laviini alla ja nad tuli päästa. Enamik neist sai viga ja üks suri hiljem.

Kohaliku ametniku sõnul on vähemalt 78 suusatajat lõksus mäe otsas asuvas puhkemajas.

Jaapani rahvusringhäälingu NHK teatel kukkus osa vulkaani õhku paisatud kivitükkidest mäest enam kui kilomeetri kaugusele.

Tuletõrje- ja katastroofide agentuuri teatel võib kivirahet ette tulla kuni kahe kilomeetri kaugusel vulkaani kraatrist.