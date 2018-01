Jaapani ringhääling saatis välja valehäire Põhja-Korea raketi kohta: valitsus kutsub inimesi varjuma

Jaapani avalik-õiguslik ringhääling NHK andis eile valehäire, milles öeldi, et Põhja-Korea on välja lasknud raketi ja kutsuti inimesi varjuma. Mõne minuti pärast viga parandati.

Esialgu teateid mingi paanika või muude segaduste kohta seoses NHK teatega ei olnud. USA Hawaii osariigis tekitas samasugune äpardus nädalavahetusel paanikat, vahendab Reuters.

„Põhja-Korea näib olevat välja lasknud raketi... Valitsus kutsub inimesi varjuma hoonetesse või maa alla,” teatas NHK kohaliku aja järgi kell 18.55 oma veebilehel.

Sama häire saadeti NHK uudisteteenistuse poolt inimeste mobiiltelefonidele.

Viie minuti pärast pani NHK üles uue teate, milles öeldi, et mingit valitsuse hoiatust, mida nimetatakse „J-alert’iks”, ei ole antud.

„See juhtus, sest seadmeid, mis saadavad kiiruudiseid internetti, opereeriti valesti. Me vabandame sügavalt,” teatas NHK diktor kell 21 alanud teleuudistes sügavalt kummardades.

Jaapani valitsus käskis täna NHK-l tagada, et sellised asjad enam ei korduks.

„J-alert’i süsteem on äärmise tähtsusega informatsioon inimeste julgeoleku ja ohutuse säilitamiseks, nii et me palusime, et nad tagaksid, et seda enam ei juhtuks,” ütles Jaapani valitsuskabineti peasekretär Yoshihide Suga pressikonverentsil.