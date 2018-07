Jaapani rekordiline vihmasadu on kaasa toonud vähemalt saja inimese hukkumise

Rekordilise vihmasaju tekitatud üleujutustes ja maalihetes Jaapani lääneosas arvatakse olevat hukkunud vähemalt sada inimest, teatas valitsuse esindaja. Japan Timesi teatel arvatakse veel 50 inimest kadunud olevat.

Alates neljapäevast on mõnedes Lääne-Jaapani osades sadanud kolm korda rohkem vihma, kui on kogu juulikuu norm. Kahel miljonil inimesel on kästud evakueeruda, sest jõed on üle kallaste tõusnud, vahendab BBC News.

Täna hommikul alustasid päästjad taas muda läbiotsimist, et leida võimalikke ellujäänuid või hukkunute surnukehi.

Okayama prefektuuri ametnik ütles AFP-le, et veetase tasapisi langeb ja päästemeeskonnad pääsevad jalgsi kõige hullemini kannatada saanud piirkondadesse.

Enamik hukkunuid on Hiroshima prefektuuris.

Jaapani peaminister Shinzo Abe ütles eile, et päästjad töötavad ajaga võidu.

Shikoku saarel Motoyama linnas sadas reede hommiku ja laupäeva hommiku vahelisel ajal 583 millimeetrit vihma. Tänaseks on mõnedesse kohtadesse lubatud uusi sadusid.