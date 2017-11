Jaapani rannikule uhuti laev kaheksa väidetava Põhja-Korea kaluriga

Jaapani rannikule uhuti laev kaheksa mehega, kes väidavad, et on Põhja-Korea kalurid. Jaapani politsei teatel leiti mehed eile õhtul Yurihonjo linna jahisadamast ja vahistati.

Mehed rääkisid võimudele, et nende laeval tekkis probleeme ja nad triivisid Jaapani vetesse, vahendab BBC News.

Põhja-Korea kalalaevad eksivad tihti Jaapani vetesse ja Jaapani rannikuvalve on mõnikord pidanud ka Põhja-Korea kalureid päästma.

Mõnikord leitakse aga sageli kehvas seisus alustelt surnukehi, mis viitab sellele, et need on mõnda aega merel triivinud.

Viimase intsidendi kohta teatasid Jaapani võimud, et mehed olid võimelised ilma abita kõndima. Appi kutsuti korea keele tõlk, teatas Jaapani ringhääling NHK.

Jaapani meedia teatel püüdsid mehed ilmselt kalmaare.