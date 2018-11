Jaapani piloot jäi Londonis vahele lubatust kümme korda suurema alkoholijoobega

Londoni politsei teatas, et Jitsukawa ilmus Uxbridge’i magistraadikohtusse Lääne-Londonis ja tunnistas alkoholipiirangu ületamist, vahendab Associated Press.

Japan Airlines teatas, et lennuki teine piloot vahistati pühapäeval Heathrow’ lennuväljal Briti lennundusseaduse rikkumise eest. Heathrow’ meeskonnabussi juht haistis Jitsukawa hingeõhus alkoholi ja teatas sellest politseile, vahendas Jaapani ringhääling NHK.

Proov näitas, et 42-aastase piloodi veres oli 189 milligrammi alkoholi 100 milliliitri vere kohta, mida on ligi kümme korda rohkem kui pilootidele lubatud 20 milligrammi. Autojuhtidele on Suurbritannias lubatud 80 milligrammi.

Jitsukawa tunnistas, et oli joonud eelmisel õhtul umbes kaks pudelit veini ja suure kannu õlut, teatas NHK.

Japan Airlines vabandas eile juhtunu pärast.

Kolmapäeval esines vabandusega teine Jaapani lennufirma All Nippon Airways, mille piloot helistas ja teatas, et ei saa kõva joomise pärast tööle tulla.