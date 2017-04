Jaapani peaminister: Põhja-Korea teod kujutavad meile tõsist ohtu

Jaapani peaministri Shinzo Abe sõnul kujutab Põhja-Korea otsus viia läbi järjekordne ballistilise raketi katsetus saareriigile suur ohtu. Valitsusjuht kutsus Ameerika Ühendriike ja Hiinat Pyongyangi senisest enam survestama.

Põhja-Korea tulistas oma läänerannikult ööl vastu tänast välja järjekordse ballistilise raketi vahetult pärast Ameerika Ühendriikide välisministri Rex Tillersoni hoiatust ÜRO Julgeolekunõukogu ees, et kui Pyongyangi tuuma- ja ballistilise raketi programmi ei suudeta peatada, võib see viia katastroofiliste tagajärgedeni.

„Hoolimata rahvusvahelise kogukonna korduvatest hoiatustest, viis Põhja-Korea täna läbi ballistilise raketi katsetuse. See kujutab meile tõsist ohtu,“ ütles Abe, kes väisab nädalavahetusel Suurbritannia pealinna Londonit. „See ei ole aksepteeritav. Me mõitame sellised teod hukka.“

USA president Donald Trump hoiatas neljapäeval, et suur konflikt Põhja-Koreaga on võimalik. „On olemas võimalus, et me võime lõpuks sattuda suurde, suurde konflikti Põhja-Koreaga. Absoluutselt,“ ütles ta Reutersile.

Venemaa ja Hiina on ameeriklasi hoiatanud sõjalise jõu kasutamise eest.