Jaapani peaminister otsis Baltikumist toetust Põhja-Korea vastu

Jaapani peaminister Shinzo Abe väisas sel nädalal Baltikumi, kus ta kutsus Eestit, Lätit ja Leedut üles toetama tuuma- ja raketiprogrammi arendava Põhja-Korea survestamist.

Abe sõnul tuleb hoolimata Põhja-Korea ja Lõuna-Korea lähenemisest tuleval kuul toimuvate taliolümpiamängude eel tagada, et surve paariariigile hoitakse „maksimaalne“, vahendab uudisteagentuur AFP.

„Me peame tegema lähedat koostööd, et tugevdada rahvusvahelist survet Põhja-Koreale, mis on praegu ohuks kogu globaalsele kogukonnale,“ ütles Abe ajakirjanikele Vilniuses.

Läti peaminister Maris Kucinskis ja Leedu peaminister Saulius Skvernelis avaldasid Abele toetust.

Jaapani välisministeeriumi pressiesindaja Norio Maruyama ütles, et kuigi oht Pyongyangist on „ennenägematu“, on ka ÜRO sanktsioonide täielikul elluviimisel Põhja-Koreale „väga tugev mõju“.

ÜRO Julgeolekunõukogu toetas detsembris Põhja-Koreale uute senisest veelgi karmimate sanktsioonide kehtestamist, hõlmates naftatarnete piiramist ja Põhja-Korea tööjõu kodumaale tagasisaatmist.