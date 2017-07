Jaapani peaminister kaotab skandaali tõttu jõudsalt toetust

Jaapani peaminister Shinzo Abe toetus näitab pärast kehva tulemust pealinna Tokyo valimistel ja üha kasvavat korruptsiooniskandaali juba mitmendat nädalat langustrendi.

Abe toetus on madalaim alates tema võimule naasmisest 2012. aastal, kukkudes alla 30%, vahendab uudisteagentuur AP.

Toetus Abele hakkas langema, kui tõusis kahtlus, et ta võis oma sõbra heaks onupojapoliitikat ajada. Ühtlasi ei meeldi jaapanlastele, et peaministril ja tema meeskonnal on kalduvus käituda arrogantselt, ütles kohalik poliitikaanalüütik.

Abe valitsuse toetus kukkus avaliku arvamuse küsitluste kohaselt selle kuu jooksul suisa 15%. „Valitsusjuhti ei saa usaldada,“ leidis lausa 67% vastanutest, samal ajal kui veidi vähem väljendas rahulolematust tema poliitikatega.

Meedia teatel kaaluvat Abe peagi poolte ministrite väljavahetamist, et valitsuse toetust kasvatada.