Jaapani peaminister Abe viis skandaalide ja ebapopulaarsuse tõttu läbi valitsusremondi

Jaapani peaminister Shinzo Abe, kes on hädas skandaalide ja langeva toetusega, viis neljapäeval läbi valitsusremondi, kuid tehtud muudatused ei pruugi soovitud tõuget tema populaarsusele anda.

Paljud uued ministrid, nagu näiteks rahandusminister Taro Aso, on olnud vastavatel ametikohtadel ka varem. Üks vähestest eranditest on uus välisminister Taro Kono, kes on tuntud nii valmisoleku poolest kritiseerida valitsevat erakonda kui ka Jaapani poliitikule ebaiseloomuliku otsekohesuse poolest, vahendab Reuters.

Arvamusküsitlused näitavad, et Abe toetus on langenud madalaimale tasemele pärast tema peaministriametisse naasmist 2012. aastal lubadustega taaselustada Jaapani seisakusse jäänud majandus ja tugevdada riigikaitset.

Toetus on viimasel ajal langenud alla 30 protsendi. Opositsioon õhutab kahtlusi, mille järgi on Abe soosinud oma sõpra, ning valijad leiavad, et Abe ja tema abid on võimul olles ülbeks läinud.

Laialdasi rahvusvahelisi kontakte omava endise administratiivreformiministri Kono nimetamine Jaapani välisministriks äratab tõenäoliselt tähelepanu nii kodu- kui välismaal.

Üks Kono peamisi ülesandeid on Jaapani lähima liitlase USA-ga tiheda koostöö tegemine seoses Põhja-Korea murettekitava raketi- ja tuumarelvaprogrammi ning Hiina kasvava regionaalse mõjuga.