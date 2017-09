Jaapani peaminister Abe kutsus esile ennetähtaegsed valimised

Jaapani peaminister Shinzo Abe kutsus täna esile ennetähtaegsed parlamendivalimised. Abe loodab kasu lõigata opositsiooni nõrkusest ja killustatusest, et oma võimu kindlustada, samal ajal, kui küsitlused näitavad, et tema populaarsus on hakanud pärast skandaalide seeriat taas tõusma.

„Ma saadan esindajatekoja laiali 28.-l,“ teatas Abe, mõeldes 28. septembrit. Peaminister ei nimetanud uute valimiste kuupäeva, kuid teadete kohaselt on see 22. oktoober, vahendab AFP.

Küsitluste järgi toetavad valijad rahvuslasest Abe karmi suhtumist Põhja-Koreasse, mis lasi hiljuti kaks raketti üle Jaapani ja on ähvardanud Jaapani merre uputada.

Ajalehe Nikkei nädalavahetusel avaldatud küsitluse järgi kavatseb 44 protsenti valijatest toetada Abe konservatiivset liberaaldemokraatlikku parteid ja ainult kaheksa protsenti pooldab peamist opositsioonierakonda demokraatlikku parteid.

Viiendik küsitletutest ütles ei ei ole otsustanud, mis võib avada võimaluse uuele erakonnale, mille moodustasid Tokyo populaarse linnapea Yuriko Koike liitlased.

Koike läks kaamerate ette vaid tunde enne Abe avaldust parlamendi laialisaatmise kohta ja teatas, et loob üleriikliku erakonna Kibo no To (Lootuse Erakond).

Põhja-Korea kriis näib olevat Abe jaoks teretulnud taganttõuge arvamusküsitlustes pärast skandaalide seeriat, sealhulgas süüdistusi, et Abe eelistas ühes äritehingus sõpra.

Kuigi oodatakse, et Abe võidab valimised, on küsitav, kas ta suudab saavutada kahekolmandikulise enamuse, mida on vaja põhiseaduse muutmiseks, et tugevdada Jaapani sõjaväge, mis on tema välja öeldud prioriteet.