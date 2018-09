Jaapani peaminister Abe: enne Venemaaga rahulepingu sõlmimist tuleb lahendada vaidlus Kuriili saarte üle

Venemaa president Vladimir Putin näis Abet üllatavat, kui ütles konverentsil Vladivostokis, et kahe riigi vahel tuleks veel enne aasta lõppu sõlmida tingimusteta rahuleping, vahendab Reuters.

„Me peame lugema signaale erinevatest avaldustest, mis president Putin on teinud. On tõsi, et ta tegi ettepaneku töötada korralikult rahulepingu kallal. Loomulikult on Jaapani seisukoht lahendada territoriaalvaidlus ja siis sõlmida rahuleping,” ütles Abe oma erakonna esimehe valimiste eelses televisioonis üle kantud debatis.

„Ma ütlesin seda enne ja pärast avaldust ja president Putin on vastanud. Aga ma ei saa sellest rääkida, sest meil on läbirääkimised pooleli... Mida ma saan öelda, on see, et ma arvan, et tippkohtumine novembris või detsembris tuleb tähtis,” lisas Abe.

Ekspertide sõnul on Jaapanil Putini ettepanekut raske alla neelata, sest praktikas tähendab see Kuriili saartele pretendeerimisest loobumist.