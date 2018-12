Jaapani lähistel põrkas õhus kokku kaks USA merejalaväe lennukit

USA merejalaväe teatel Jaapani lõunaosast Iwakuni baasist õhku tõusnud kaks lennukit, hävituslennuk F/A-18 ja tankurlennuk KC-130 kukkusid alla umbes saja kilomeetri kaugusel Muroto neemest, vahendab uudisteagentuur Reuters.

USA ametnike sõnul juhtus õnnetus regulaarse harjutuse ajal ning arvatava vea tõttu tankimisel.

Jaapani kaitseministeeriumi teatel on seitsmest pardalolnust kaks suudetud leida.

Jaapani kaitseminister Takeshi Iwaya tõdes, et juhtunu on kahetsusväärne, aga ütles, et keskendub hetkel otsingu- ja päästeoperatsiooni jälgimisele. „USA ja Jaapani lennukid ja alused otsivad kadunuid... Ma loodan, et nad leitakse peatselt," ütles Iwaya.