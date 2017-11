Jaapani keiser Akihito loobub pooleteise aasta pärast troonist

Jaapani peaminister Shinzo Abe teatab, et 2019. a aprilli viimasel päeval jõustub keisri tagasiastumist lubav seadus ning praegune keiser Akihito loobubki siis troonist.

Akihito koha võtab üle tema vanim poeg, kroonprints Naruhito, kes on praegu 47 aastat vana.

Jaapani keisrid on ka varem oma positsioonist vabatahtlikult loobunud, aga viimane kord leidis see aset enam kui 200 aasta eest.

Akihito loobub kõrge vanuse ja tervise tõttu. "Olin mures oma suutlikkuse üle oma kohuste täitmist jätkata," selgitas ta möödunud aastal rahva poole pöördudes. Akihito on elanud üle mh südamelõikuse ja eesnäärmevähiravi ning see on pärast 1945. aastat üldse kolmas kord, kui Jaapani keiser otse oma alamatele pöördumise tegi.

Akihito ja Michiko kasvatasid erinevalt varasematest keisritest oma lapsi ise, mitte ei jätnud seda lapsehoidjate ja teenijate hooleks. Lapsi on neil kolm, lisaks prints Akishino (s 1965) ja endine printsess Sayako Kuroda (s 1969)

23. detsembril oma 84. sünnipäeva tähistav Akihito on Jaapani keiser alates 1989. a, mil suri tema isa Hirohito. Ta on tänapäeval maailma ainus keiser ning oma kodumaal selles positsioonis järjekorras 125.