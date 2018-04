Jaapani haridusministrit süüdistatakse „seksika privaatjooga” tundides käimises

Jaapani haridusminister Yoshimasa Hayashi vabandas täna ametiauto kasutamise eest joogastuudio külastamiseks, kuid eitas väiteid, et asutus pakub „seksikat privaatjoogat”.

Skandaal on järjekordne peavalu peaminister Shinzo Abe valitsuse jaoks, mis on niigi tule all pärast kaht korruptsiooniskandaali ja rahandusministeeriumi tippbürokraadi vastaseid seksuaalse ahistamise süüdistusi, vahendab AFP.

Nädalakiri Shukan Bunshun kirjutas täna, et haridusminister Hayashi külastas ametiautot kasutades joogastuudiot Tokyo Ebisu linnaosas ja võttis seal privaattunde.

„Ma vabandan segaduse tekitamise eest pingelises parlamentaarses olukorras,” ütles Hayashi ajakirjanikele. „Et valitsus on silmitsi tõsiste noomituste ja kriitikaga, teenin ma avalikkust distsiplineeritumalt. Ma oleksin pidanud tõmbama joone avaliku ja privaatse vahele, kuigi see juhtum oli reeglitega kooskõlas.”

Jaapani ministritel on lubatud kasutada ametisõidukeid eraviisilistel eesmärkidel riiklike kohustuste vahel, teatas kohalik meedia.

Ajakiri kirjeldas joogastuudiot „seksika privaatjooga” stuudiona, mida peab endine pornonäitlejanna ja mis pakub privaattunde ja õliga massaaži.