Jaapani enneolematu kuumalaine tappis nädalaga 65 inimest ja kuulutati looduskatastroofiks

Enneolematu kuumalaine on Jaapanis tapnud vähemalt 65 inimest, teatasid võimud täna. Ilmateenistus klassifitseerib rekordeid purustavat ilma nüüd looduskatastroofiks.

Eelmisel nädalal suri Jaapanis kuumarabandusse vähemalt 65 inimest ja 22 647 viidi haiglasse, teatas Jaapani tulekahjude ja katastroofide agentuur AFP vahendusel.

Mõlemad numbrid on suurimad alates kuumarabanduste kohta arvepidamise algusest 2008. aastal, ütles agentuuri esindaja AFP-le.

Jaapani tulekahjude ja katastroofide agentuur teatas täna, et alates juuli algusest on kuumuse tõttu surnud kokku 80 inimest ja üle 35 000 on haiglasse viidud.

Surnute hulgas on ka kuueaastane koolipoiss, kes kaotas teadvuse väljasõidult naastes.

Valitsus teatas, et eraldab raha koolidesse õhukonditsioneeride paigaldamiseks järgmiseks suveks. Valitsuse esindaja Yoshihide Suga ütles, et kaalutakse ka koolivaheaja pikendamist, kui kuumalaine jätkub.

Eile püstitati Saitama prefektuuris Tokyo lähedal Jaapani üleriiklik kuumarekord 41,1 kraadi. Üle 40 kraadi mõõdeti esimest korda ka Tokyo linnastus.

Täna on olnud veidi vähem kuum, kuid temperatuurid on endiselt selgelt üle normi kogu riigis ja suurt kergendust oodata ei ole.