Jaapan tahab USAlt Põhja-Korea ohu tõttu võimsat raketiradarit

Shinzo Abe Foto: Toru Hanai, Reuters/Scanpix

Jaapani valitsus on mures, kuna USA on otsustanud keelduda saareriigi varustamisest võimsa uue raketiradariga, kuigi lähiaastatel sinna paigaldatav ameeriklaste raketitõrjesüsteem on selleta oluliselt vähem võimekas riigi kaitsmisel sõjaliste rünnakute eest.