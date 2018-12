Jaapan suurendab Hiina ohu tõttu kaitsekulutusi ja ehitab esimest korda pärast maailmasõda lennukikandjad

Eelmise viie aasta eelarvega võrreldes tõusid sõjalised kulutused kahe triljoni jeeni (15,6 miljardi euro) võrra. Täna avaldatud kaitseplaanis lisatakse, et riik ostab järgmise kümne aasta jooksul õhujõududele juurde 45 varghävitajat F-35B ja ehitab kaks kopterilaeva ümber lennukikandjateks. Samuti ostetakse kaks raketitõrjesüsteemi Aegis, mida põhjendatakse Põhja-Korea rakettidest tuleneva ohuga.

Kaitseplaanis öeldakse, et kuigi USA jääb maailma võimsaimaks riigiks, on oodata suurriikide vahelise rivaalitsemise süvenemist ning Hiina ja Venemaa väljakutseid lähipiirkondades kehtivale korrale. Kaitseplaanis lisatakse, et Jaapan tunneb sügavat muret Hiina relvajõudude tegevuse laiendamise pärast Vaiksel ookeanil.