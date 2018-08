Jaapan protestis Vene hävitajate paigutamise vastu Kuriili saartele

Jaapani valitsus teatas, et avaldas protesti Vene hävitajate paigutamise vastu Kuriili saartele.

Jaapani valitsuskabineti peasekretär Yoshihide Suga tegi protestiavalduse teatavaks täna, kolm päeva pärast seda, kui Vene meedia teatas, et hävitajad saadeti katseliselt Etorofu (vene keeles Iturupi) saarele, vahendab Jaapani ringhääling NHK.

Suga teatas, et Jaapani valitsus jälgib hoolikalt Venemaa sõjalist tegevust Põhjaterritooriumidel (Jaapani nimetus Kuriili saarte kohta). Suga sõnul ütlesid Jaapani ametnikud Venemaale, et kui meedia kajastus vastab tõele, on see tegevus vastuolus Jaapani seisukohaga saarte kohta ja on äärmiselt kahetsusväärne.

Suga sõnul tuleb territoriaalvaidlus lahendada, et asi lõplikult paika panna.

Suga teatas, et Jaapani valitsus jätkab surve avaldamist Venemaale läbirääkimiste pidamiseks. Jaapani seisukoht on, et saarte kuuluvuse küsimus tuleb lahendada enne, kui võidakse allkirjastada rahuleping Jaapani ja Venemaa vahel.

Jaapani valitsuse seisukoht on, et saared on Jaapani territooriumi loomulik osa, mis okupeeriti ebaseaduslikult pärast Teist maailmasõda.