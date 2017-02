Jaapan protesteeris Vene vägede suurendamise vastu Kuriilidel

Jaapan protesteeris Venemaa plaani vastu suurendada vägede arvu vaidlusalustel Kuriili saartel, teatas Jaapani valitsuskabineti peasekretär Yoshihide Suga, kelle sõnul jälgib Jaapani valitsus Venemaa tegevust hoolikalt ja analüüsib informatsiooni.

„Kui see samm viib Vene sõjaväe tugevdamiseni saartel ei ole see ühildatav Jaapani seisukohaga ja on kahetsusväärne, sest need on loomupäraselt meie territoorium,“ ütles Suga Reutersi vahendusel.

Meedia teatas enne seda, et Venemaa kaitseminister Sergei Šoigu rääkis plaanist paigutada selle aasta jooksul Kuriili saartele sõjaväediviis.

Suga sõnul on Venemaa plaan päevakorras kahe riigi kaitseministrite ja välisministrite kohtumisel 20. märtsil Tokyos.