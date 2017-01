Jaapan kutsub „lohutusnaise“ monumendi pärast tagasi saadiku Lõuna-Koreas

Jaapan teatas reedel, et kutsub ajutiselt tagasi oma suursaadiku Lõuna-Koreas monumendi avamise pärast, mis meenutab Korea naisi, keda sunniti Teise maailmasõja ajal Jaapani sõjaväe bordellides töötama. Jaapani väitel rikub monument kokkulepet probleem lahendada.

Jaapan ja Lõuna-Korea leppisid 2015. aastal kokku, et „lohutusnaiste“ küsimus, mis on pikka aega varjutanud naaberriikide suhteid, „lahendatakse lõplikult ja pöördumatult“, kui kõik tingimused, mis sisaldavad Jaapani vabandust ja raha ohvrite abistamiseks, on täidetud, vahendab Reuters.

Monument, mis kujutab noort paljasjalgset naist toolil istumas, püstitati Lõuna-Korea lõunaosa linna Busani Jaapani konsulaadi lähedale eelmise aasta lõpus.

Jaapani valitsuskabineti peasekretär Yoshihide Suga ütles, et monument on „äärmiselt kahetsusväärne“ ja Jaapan kutsub ajutiselt tagasi oma suursaadiku.

Suga sõnul lükkab Jaapan edasi kahepoolse kõrgetasemelise majandusdialoogi ning peatab läbirääkimised uue valuutavahetuskokkuleppe üle.

Nimetus „lohutusnaised“ on eufemism tüdrukute ja naiste kohta Lõuna-Koreast, Hiinast, Filipiinidelt ja mujalt, keda sunniti töötama Jaapani sõjaväe bordellides. Lõuna-Korea aktivistide hinnangul võis Korea naiste hulgas olla kuni 200 000 ohvrit.