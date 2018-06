Jaapan ja Lõuna-Korea tülikalt eri meelt: kuidas Põhja-Korea relvadest vabaneda?

Jaapani ja Lõuna-Korea erimeelsus viitab, kui keeruline saab olema relvade eemaldamise protsess, kui Kim Jong-un on 12. juuni kohtumisel USA president Donald Trumpiga päri neist loobuma. „Kui kohtumisel saavutatakse edu, võib seda võrrelda 1989. aasta Malta tippkohtumisega, mis tõi lõpu külmale sõjale,“ arvas Song.

Souli esindaja oli julgeolekufoorumil äärmiselt optimistlik käimasolevate tuumakõneluste osas, öeldes, et „pelgalt sellepärast, et Põhja-Korea on meid eksitanud varem, ei tähenda, et ta üritab meid petta tulevikus“. Lõuna-Korea rahvusliku julgeoleku minister kutsus maailma ka üles usaldama Kim Jong-uni, märkides, et „jätkates tema motiivides kahtlemist, takistab igasuguste eesmärkideni jõudmist.“

Tokyo esindaja seevastu tuletas meelde Põhja-Korea ajalugu, mis on täis valesid ja murtud lubadusi, hoiatades, et sanktsioonide all ägavat riiki ei tohiks premeerida pelgalt dialoogi pidamise eest. Onodera sõnul tuleb Pyongyangile jätkuvalt survet avaldada, kuni on jõutud praktiliste sammudeni: relvade loovutamiseni.