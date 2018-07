Jääkaru ründas Arktikas kruiisilaeva turvameest ja lasti maha

Jäämeres asuva Norra saarestiku Teravmägede lähistel lasti maha jääkaru pärast seda, kui loom ründas kruuisilaeva turvameest.

Turvatöötaja sai peavigastusi, kuid tema tervislik seisund pole eluohtlik, vaid stabiilne. Ta palgati kaitsma turiste, kes maabusid MS Bremeniga saarestiku põhjapoolseimal saarel, vahendab uudistekanal BBC.

Turismi- ja kruiisifirma Hapag-Lloyd Cruises esindaja ütles, et turvatöötaja tulistas jääkaru enesekaitseks. Tema teatel toimetati vigasaanu helikopteriga haiglasse lähedalasuval Lääne-Teravmägedel saarel.

Arktika kiskja tapmine põhjustas sotsiaalvõrgustikes suure pahameeletormi, sest kriitikute sõnul jättis jääkaru elu pärast inimeste sissetungi polaaraladele, kus on jääkarude loomulik kodu.

Jääkarude käitumist on muutnud Arktika soojenemine, kus merejää kahanemine tähendab, et nad veedavad rohkem aega maismaal ja on sunnitud läbima suurema vahemaa, et saaki jahtida.

Ajakirjanduse teatel maabub ainüksi sel nädalal Teravmägedes Longyearbyeni asulas 18 kruiisilaeva.