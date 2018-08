Izvestija: Vene fregatt jälitas aprillis Vahemerel USA tuumaallveelaeva ja harjutas selle hävitamist

Kuni allveelaevade vastane pealveelaev on allveelaevaga kontaktis, skaneerib ta allveelaeva pidevalt oma hüdrolokaatoritega. Tänapäevaste akustiliste komplekside võimalused lubavad vastase allveelaevast teada saada prakitiliselt kõik, kirjutab Izvestija. Akustiline portree on omamoodi pass, mis aitab suure tõenäosusega aru saada, millise konkreetse allveelaevaga tegemist on. Võib isegi kindlaks teha, kes on laeva komandör, ja analüüsida tema tegevuse taktikat, mis võimaldab prognoosida allveelaeva tegevust, teatab Izvestija.

Juba allveelaeva avastamine merel on suur edu, aga selle pikaajaline jälitamine on meeskonna meisterlikkuse näitaja, märkis Izvestijale Venemaa Põhjalaevastiku allveelaevade vastaste laevade brigaadi endine ülem, kolmanda järgu kapten Vladimir Ambartsumjan.

Jälitamise käigus teeb laeva meeskond Izvestija teatel õppelaskmisi niinimetatud trenažöörvariandis. See tähendab raketi või torpeedo tinglikku väljalaskmist. Kahe tunni jooksul pidi Vene fregatt harjutama mitmeid rünnakuvariante, märgib Izvestija.