Ivanka Trump kasutas valitsuse asjade ajamiseks isiklikku e-postikontot

Washington Posti teatel saatis Ivanka Trumpi advokaat Abbe Lowell kõik e-kirjad, mida pidas seotuks valitsuse ametlike asjadega, edasi valitsuse e-postikontole. Lowell uskus, et see teeb kõik seaduse silmis korda.

„Üle kahe aasta on president Trump ja kongressi kõrgetasemelised juhid teinud väga selgeks, et peavad isiklike e-postiserverite kasutamist valitsuse asjade ajamiseks tõsiseks kuriteoks, mis nõuab uurimist ja isegi süüdistuse esitamist, ning me ootame, et samu standardeid rakendataks praegusel juhul,” ütles Evers.