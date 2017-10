Itaallased krahmavad keskvõimult õigusi

Ülehomme lähevad Itaalias Lombardia (tuntuim linn Milano) ja Veneto (sealt tuleb parim Prosecco) regiooni elanikud hääletuskastide juurde, nõudes endale referendumil rohkem õigusi.

Eesmärk on suurendada majanduslikult heal järjel olevate Lombardia ja Veneto õigusi administratiivküsimustes ja seda eriti rahaasjades, vahendab Õhtuleht.

Varem on need piirkonnad rääkinud ka täielikust iseseisvumisest, sest kui kaua peab Põhja-Itaalia vaesemaid lõunapoolseid regioone ülal pidama. Seekord väidavad rahvaküsitluse eestvedajad kui ühest suust, et mingil juhul ei ole tegemist Itaaliast eraldumisega, vaid taotletakse endale keskvalitsuse arvelt suuremaid õigusi.

Referendumi tulemus pole keskvalitsusele siduv.