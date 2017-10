Itaallane mõisteti 24-aastaks vangi 30 naise HIV-sse nakatamise eest

Itaalia raamatupidaja Valentino Talluto mõisteti 24 aastaks vangi 30 naise tahtliku HIV-sse nakatamise eest. Talluto seksis teadete kohaselt pärast HIV diagnoosi saamist 2006. aastal kaitsevahendeid kasutamata vähemalt 53 naisega, kellest noorim oli suhte alguses 14-aastane.

Talluto, kes kasutas pseudonüümi „Hearty Style”, otsis oma ohvreid sotsiaalmeediast ja tutvumisveebilehtedelt, vahendab BBC News.

Eile mõistis kohus 33-aastase mehe 24 aastaks vangi.

Advokaadid väitsid, et Talluto tegevus oli mõtlematu, kuid mitte tahtlik.

Siiski ütles Talluto neile, kes palusid tal kondoomi kasutada, et on kas allergiline või on äsja HIV testi läbinud, ilma et seda oleks leitud.

Kui mõned naised Tallutolt aru pärisid, kui avastasid, et on nakatunud, eitas mees viirusekandja olemist.

Talluto tegevuse tagajärjel sai HIV veel neli inimest lisaks naistele, kelle ta otseselt nakatas. Tegemist on kolme mehe ja ühe imikuga.

Talluto, kelle ema oli HIV-sse nakatunud narkomaan, kes suri, kui ta oli nelja-aastane, ütles kohtus, et kui ta oleks tahtnud meelega surma külvata, poleks ta tegelike suhete pärast pingutanud.

„Paljud tüdrukutest tunnevad minu sõpru ja perekonda,” ütles Talluto. „Nad ütlevad, et ma tahtsin nakatada nii palju inimesi kui võimalik. Kui see oleks nii olnud, oleksin ma läinud välja juhuseksile baarides, ma poleks toonud neid oma ellu.”

Prokuratuur nõudis Tallutole eluaegset vanglakaristust.