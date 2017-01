Itaalias laviini alla jäänud hotellist on elusana leitud kaheksa inimest

Itaalia Abruzzo regioonis lumelaviini alla jäänud Rigopiano hotellist on leitud kaheksa inimest elusana, kuid kõiki pole veel suudetud välja tuua, teatasid päästjad.

"Nad on elus ja me räägime nendega," ütles tuletõrje esindaja Luca Cari Reutersile.

Lumelaviin mattis hotelli enda alla pärast mitut maavärinat kolmapäeva õhtul. Vähemalt neli inimest on surnuks tunnistatud ja 20 on endiselt kadunud. Päästetööd rasketes tingimustes jätkuvad.

Itaalia uudisteagentuuri teatel on päästetud ema ja tütar, kes viidi haiglasse. Itaalia ringhäälingu Rai televisiooni teatel olid esialgse kuue ellujäänu hulgas kaks meest, kaks naist ja kaks last. Nad olid lume all veetnud ligi 40 tundi.

Lumelaviinist pääses üks perekond, kelle sugulane BBC-le oma muljeid jagas. Naise onu on hetkel haiglas, tädi aga teadmata kadunud. "Mu tädi on Rumeeniast, 43-aastane, ta tütar sai just kuus ning poeg on kaheksa-aastane," rääkis anonüümseks jääda sooviv naine.

"Nad olid puhkusel ja plaanisid lahkumist, kui lumelaviin tuli," kirjeldas sugulane.

Kolmapäevane maavärin, mis lumelaviini vallandas, koosnes neljast enam kui viie magnituudi tugevusest tõukest.