Itaalias läheb vangi naispatsientidele „ülikoolis välja töötatud terapeutilisi orgasme“ pakkunud arst

Itaalias seisab 64-aastane arst silmitsi nelja-aastase vanglakaristusega naissoost patsientide seksuaalse kuritarvitamise eest.

Doktor Franco Lumachi ütles väidetavalt patsientidele, et tegemist on „terapeutiliste orgasmidega“ ehk Milano ülikooli välja töötatud uue tehnikaga, teatas Corriere del Veneto The Locali vahendusel.

Padova haiglas töötanud Lumachit, kes oli ka meditsiiniprofessor, süüdistatakse kuue naise suguelundite puudutamises ja masseerimises aastatel 2000-2006.

Kuritarvitamine leidis aset nõrga valgusega ruumides ning see kestis mõnedel juhtudel üle 20 minuti, teatab Itaalia meedia.

Asi tuli avalikuks, kui üks 25-aastane patsient arsti ebatavalisest tehnikast 2006. aastal teada andis, ja ta mõisteti 2011. aastal regionaalkohtus süüdi viie naise seksuaalses kuritarvitamises.

Itaalia kassatsioonikohus kinnitas reedel süüdimõistva otsuse ning mõistis Lumachi neljaks aastaks ja kaheks kuuks vangi.