Itaalias Cervinia suusakuurodis jäi tugeva tuule tõttu suusatõstukitessse kinni 130 inimest

Itaalias Cervinia suusakuurodis on tugeva tuule tõttu suusatõstukites kinni 130 inimest kelle hulgas on ka lapsi. Hetkel on päästetud 80 inimest.

Päästmisega tegeleb 150 inimest. Tugeva tuule tõttu ei saa päästjad kasutada päästmiseks helikoptereid. Päästjad lähenevad gondlitele mööda kaableid. Mitmed pääsejad on kukkunud sügavasse lumme ja sealt viivad neid tagasi Cerviniasse kohalikud giidid. Viimastel andmetel pole ükski inimene kriitiliselt viga saanud ning päästetööd edenevad vastavalt plaanile. Sündmust kannab üle RAI News 24.