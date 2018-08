Itaalia valitsus süüdistab sillavaringus selle eraoperaatorit: teenis miljardeid, aga ei kulutanud piisavalt

50-aastane sild, mis on osa tasulisest kiirteest, mis ühendab Genovat Lõuna-Prantsusmaaga, varises eile kokku rängas vihmasajus, mille tagajärjel kukkusid kümned autod alla jõesängi, raudteele ja kahele laohoonele, vahendab Reuters.

Avalikkuse šokk ja lein muutusid täna pahameeleks 1967. aastal valminud 1,2-kilomeetrise silla seisundi üle. Viimati remonditi silda kaks aastat tagasi.

Asepeaminister ja siseminister Matteo Salvini ütles, et silla eraoperaator teenis kasutustasude pealt miljardeid, aga ei kulutanud raha, kui oleks pidanud, ning kontsessioon tuleb ettevõttelt ära võtta.

Salvini viitas ilmselt silla kontsessiooni hoidjale, Itaalia kiirteefirmale Autostrade, mis kuulub Atlantia gruppi.

„Kõige suuremate võimalike karistuste määramine ja tagamine, et need, kes hukkunute ja vigastatute eest vastutavad, maksavad kõigi kahjude ja kuritegude eest, on vähim,” ütles Salvini.

Itaalia transpordiminister Danilo Toninelli ütles täna, et on alustanud protsessi Autostradelt kontsessiooni äravõtmiseks, ning nõudis Autostrade tippjuhtide ametist lahkumist.

„Autostrade per l’Italia ei suutnud täita oma kohustusi lepingu järgi, mis reguleerib selle infrastruktuuri majandamist,” ütles Toninelli telekanalile RAI 1, lisades, et taotleb ka ettevõttele karmide trahvide määramist.

„Ma olen andnud oma ministeeriumile mandaadi alustada kõiki protseduure kokkuleppe rakendamiseks, et võtta neilt ettevõtetelt ära kontsessioon ja taotleda märkimisväärseid sanktsioone, mis võivad ulatuda kuni 150 miljoni euroni vastavalt lepingu tingimustele,” ütles Toninelli.