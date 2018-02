Itaalia valimistel on ootamatult tähtsa rolli saanud vaktsineerimisküsimus

Kohustuslik vaktsineerimine on saanud Itaalia valimiskampaanias ootamatult tähtsaks teemaks.

Suuremad parteid ja populistid vaidlevad 4. märtsi valimiste eel mullu vastu võetud otsuse üle suurendada lastele kohustuslike vaktsiinide arvu neljalt kümnele, vahendab ERR-i uudisteportaal Politicot.

Kohustuslike vaktsiinide arvu suurendamise eestkõneleja on olnud Paolo Gentiloni valitsuse terviseminister Beatrice Lorenzin ja seetõttu hüütakse seadust Lorenzini seaduseks. Paraku on ettevõtmine tekitanud mõnedes vaktsiinide kõrvalmõjusid pelgavates lapsevanemates vastuseisu.

Vaktsineerimine on ka Lorenzini üks põhilisi valimislubadusi ning jaanuaris asutas ta uue tsentristliku partei Civica Popolare, mille loosungiks on "Vaktsineerime ebakompetentsuse vastu". Tal on aga vastas populistlikud parteid, kellest põhilisemad on Põhjaliiga ja radikaalne Viie Tähe Liikumine, mis on lubanud võimule saades Lorenzini reformid tühistada.

Viie Tähe Liikumise populaarsuse tõusuga üheaegselt väheneb Itaalias vaktsineeritute hulk. Partei asutaja Beppe Grillo naeruvääristas 1990ndatel aastatel koomikuna kohustuslikke vaktsiine ning partei on korduvalt väitnud, et vaktsiinid on seotud autismiga, viidates uuringutele, mille tulemused on tegelikult hiljem ümber lükatud.

2013. aastal oli Itaalias 90 protsenti kaheaastastest vaktsineeritud, 2015. aastal oli nende arv langenud 85 protsendile. Eelmisel aastal oli Itaalias suur leetripuhang, haigestus üle 5000 inimese.