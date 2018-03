Itaalia valimiste järel on karta tõsist ummikseisu

Itaallased asusid täna pärast vihast poliitkampaaniat parlamenti valima. Valimisõhtu tõotab päädida poliitilise ummikseisuga, sest arvatavasti ei saa ükski poliitiline liikumine vajalikku ülekaalukat toetust.

Jaoskonnad on avatud kella seitsmest hommikul kella üheteistkümneni õhtul, mille järel on oodata kohe esimeste lävepakuküsitluste selgumist, vahendab uudistekanal BBC.

Tänavustel valimistel tõotab kindlalt edu saata euroskeptilist Viie Tähe Liikumist (M5S), mille toetus ulatub umbes 28%-ni, kuid sellest, ja ka märka suuremast võidust ei pruugi piisata, et Luigi di Maiol õnnestuks peaministritool enda kätte napsata.

Arvamusküsitluste kohaselt on populaarsuselt teine ametis olevat valitsust juhtiv vasakpoolne Demokraatlik Partei (PD) ja toetuselt kolmas Silvio Berlusconi partei Forza Italia.

Tõenäolisemalt ei saavuta ükski kolmest peamisest blokist valitsemiseks vajalikku ülekaalu ning ees seisab paremal juhul aeglane ja vaevaline koalitsiooni ehitamine, halvemal juhul täielik patiseis koos erakorraliste valimistega.

Tänavustel valimistel on esmakordselt kasutusel ka uus valimisseadus, milles on omavahel segatud proportsionaalset ja majoritaarset süsteemi, mis tähendab, et kogutud häälte osakaalu järgi jaotatakse nimekirjade vahel kõigest 64% parlamendi alam- ja ülemkoja saadikukohti. Ülejäänud aga valitakse piirkondades võitja-võtab-kõik-meetodil, kus ka kaduväike häälte vahe jätab kaotaja ukse taha.