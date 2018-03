Itaalia valimised: europarlamendi president Tajani nõustus olema Berlusconi erakonna peaministrikandidaat

Euroopa Parlamendi president Antonio Tajani teatas eile, et kandideerib endise peaministri Silvio Berlusconi erakonna Forza Italia kandidaadina Itaalia peaministriks pühapäeval toimuvatel valimistel.

81-aastane Berlusconi on olnud Itaalia peaminister neli korda, kuid tal on avalikus ametis olemine keelatud maksupettuses süüdimõistmise tõttu 2013. aastal, vahendab Reuters.

Berlusconi teatas teisipäeval, et Forza Italia kaasasutaja aastast 1994 Tajani on tema eelistatud peaministrikandidaat, kuid ütles, et Tajani ei ole veel pakkumist vastu võtnud.

Eile vastas Tajani Twitteris, tänades Berlusconit „suure austuse žesti eest”, ja teatas, et ütles Berlusconile, et on valmis Itaaliat teenima.

„Ma tean, et on kahju Tajani Euroopast ära võtta, aga see on Itaalia parimates huvides,” kommenteeris Berlusconi.

64-aastane Tajani on olnud Berlusconi üks lojaalsemaid kaaskondlasi ja jäi tema kõrvale ka siis, kui seksiskandaalidesse sattunud veteranpoliitik oli sunnitud 2011. aastal peaministriametist tagasi astuma.

Berlusconi koalitsioonikaaslased on sisserändevastane Liiga (Lega) ja natsionalistlik Itaalia Vennad (Fratelli d’Italia). On kokku lepitud, et kui see blokk parlamendivalimistel enamuse võidab, saab peaministriks enim hääli saanud erakonna esindaja.

Küsitlused näitavad, et Forza Italia juhib kindlalt Liiga ees. Valitsuse moodustaja määrab lõpuks siiski Itaalia president Sergio Mattarella.