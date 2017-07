Itaalia üritab Liibüaga põgenikevoolu peatamiseks kokkulepet sõlmida

Itaalia valitsus otsustas asuda tegutsema ja pakkus liibüalastele 40 miljoni dollari suurust investeeringut kohalikku infrastruktuuri, kui võimudel õnnestub põgenikevool Vahemerel peatada.

Itaalia siseminister Marco Minitti lendas sel nädalal Tripoli linna, et veenda riigi lõunaaladel tegutsevate suguharude esindust võtma vastu finantsilist abi, mida kasutada ka piiriturvalisuse edendamisel, vahendab ajaleht The Times.

Minniti visiit on märk Itaalia frustratsioonist Euroopa Liiduga, mis on sisuliselt võimetu põgenikekriisi leevendamisel ja liikmesriikide veenmisel koormat itaallastega jagama. Alles kolmapäeval tõrjus itaallaste abipalvet Prantsusmaa president Emmanuel Macron, kes õigustas otsust keelduda rohkemate põgenike vastuvõtmisest, öeldes, et suurem osa neist ei põgene sõjajalust, vaid majanduslikel põhjustel.

Itaalia üritab veenda Lõuna-Liibüa elanikke mitte vastu võtma inimsmugeldajate raha ja vältima põgenikelaevade lahkumist oma randadest. Itaalia valitsusallikate teatel ollakse valmis sõlmima 42 miljoni euro suurune tehing, millest 30 miljonit eurot tuleks Euroopa Liidu fondidest ja 12 miljonit Itaalialt.

Itaalia suursaadik Tripolis säutsus siseministri külaskäigu ajal oma Twitteri kontol, et Liibüa peaminister Fayez al-Sarraj lubas teha omalt poolt kõik, et riigi rannikualadel korda luua ja inimkaubandusele lõpp teha.