Itaalia tegi kannapöörde ja lubas ühel põgenikelaeval Lampedusal randuda

Matti Aivar Lind toimetaja

Diciotti Foto: AFP

Itaalia transpordiminister Danilo Toninelli ütles, et vastumeelsusest hoolimata, on päästelaeval, mille pardal on 180 põgenikku, võimalik nende maal maabuda.