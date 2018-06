Itaalia soovitas Vahemerel triivivatel päästelaevadel põgenikega Liibüasse suunduda

Itaalia valitsus soovitas Vahemerel Liibüa ranniku lähistel tegutsevatel päästelaevadel pöörduda põgenikega Liibüasse, mitte Euroopasse.

Teadaolevalt edastas Itaalia piirivalve laupäeval valitsusepoolse teadaande kõikidele valitsusväliste abiorganisatsioonide päästelaevadele Vahemerel, vahendab uudisteagentuur AFP.

Teadaande kohaselt „tuleb Liibüa rannikuvetes tegutsevatel kaptenitel pöörduda Liibüa piirivalve ja Tripoli keskuse poole“, mitte Euroopa sadamatesse, kus kaks peamist rändekriisi rinderiiki Itaalia ega Malta ei ole nõus neid enam vastu võtma.

Juba mitmendat nädalat ei luba Itaalia ega Malta paadipõgenikke päästvatel laevadel oma sadamates randuda, jättes sel nädalal aluse nimega Lifeline enam kui kahesaja paadipõgenikuga pardal juba mitmendaks päevaks teadmatusse oma saatust ootama.

Ka põgenikke vedaval päästelaeval Aquarius enam kui 600 inimesega pardal tuli pärast Itaalialt ja Maltalt eitava vastuse saamist oodata päevi, kuni sel lubas viimaks oma sadamas randuda Hispaania.

Itaalia uus immigratsioonivastane populistlik valitsuskoalitsioon hoiatas hiljaaegu, et võib hakata paadipõgenikke vedavaid päästelaevu arestima ja nende meeskondi vahistama, leides, et need rikkusid seadust, kui olid nõus põgenikke pardale võtma, hoolimata sellest, et nende päästmist peaks oma vetes korraldama Liibüa.