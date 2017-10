Itaalia rikkad regioonid hääletasid suurema autonoomia poolt

Itaalia rikkad regioonid hääletasid pühapäeval ülekaalukalt suurema autonoomia poolt.

Itaalia finantspealinna Milano koduregioon Lombardia ja Veneetsia ümber asuva Veneto mittesiduvatel rahvahääletustel oli suurema autonoomia poolt enam kui 90 protsenti kohalikest elanikest, vahendab sealsete ametnike sõnu uudistekanal BBC.

Itaalia kaks põhjaregiooni, mis toodavad kahe peale umbes kolmandiku riigi jõukusest, ei ole juba ammu rahul asjaoluga, et Põhja-Itaalial tuleb ülal pidada majanduslikult kehvemal järjel olevat Lõuna-Itaaliat.

Kuigi varem on nõutud ka isesiesvust, väitsid korraldajad tänavu kui ühest suust, et mingil juhul ei ole tegemist Itaaliast eraldumisega, vaid taotletakse endale pelgalt keskvalitsuse arvelt suuremaid õigusi.

Itaalia valitsus on andnud teada, et ei näe mittesiduval rahvahääletusel mingit eesmärki, kuigi piirkondadel on põhiseadusest tulenev õigus neid soovi korral korraldada, erinedes sellega selgelt näiteks Hispaaniast.

Lombardia president Roberto Maroni rõhutas aga, et hääletusel ei ole seost Hispaania sündmustega.

„Me ei ole Kataloonia. Me jääme Itaalia koosseisu, kuid tahame enam autonoomiat, mitte nagu Kataloonia, mis näeb ennast Euroopa Liidu 29. liikmesriigina. Meie seda ei soovi. Mitte praegu,“ ütles ta.