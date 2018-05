Itaalia president vetostas rahandusministrikandidaadi, peaministrikandidaat loobus, nõutakse presidendi tagandamist

Itaalia suurima erakonna Viie Tähe Liikumise (M5S) juht Luigi Di Maio kutsus tagandama riigi presidenti Sergio Mattarellat, kes pani veto rahandusministrikandidaadile. Di Maio sõnul tekitas Mattarella institutsioonilise kriisi.

Peaministrikandidaat Giuseppe Conte katse valitsust moodustada kukkus eile läbi, kui Mattarella lükkas tagasi euroskeptilise Paolo Savona kandidatuuri rahandusministri kohale, vahendab BBC News.

M5S püüdis valitsust moodustada koos sisserändevastase parempoolse erakonnaga Liiga. Itaalia on olnud ilma valitsuseta alates märtsis toimunud valimistest, sest ühelgi poliitilisel jõul ei ole enamust.

Conte loobus valitsuse moodustamisest ning Mattarella on teadete kohaselt pidanud läbirääkimisi Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) endise ökonomisti Carlo Cottarelliga, kellest võib saada „hädapeaminister”.

Selline lahendus ei ole aga tõenäoliselt pikaaegne ja võidakse kuulutada välja uued valimised.

Di Maio nõudis presidendi tagandamist põhiseaduse paragrahvi 90 järgi, mis võimaldab parlamendil nõuda lihthäälteenamuse põhjal presidendi tagasiastumist.

Kui parlament sellise otsuse teeb, otsustab presidendi tagandamise Itaalia põhiseaduskohus.

„Ma tahan, et see institutsiooniline kriis viidaks parlamenti... ja president kohtu alla,” ütles Di Maio. „Pärast tänast õhtut on raske uskuda riigi institutsioonidesse ja seadustesse.”