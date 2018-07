Itaalia president Mattarella: migratsioon on tõsine probleem

Itaalia president ütles täna Kadriorus toimunud kohtumises, et Euroopa Liit peab migratsiooniga ühiselt tegelema.

Itaalia president Sergio Mattarella ütles täna Kadriorus toimunud kohtumises president Kersti Kaljulaidiga, et migratsioon on tõsine probleem, millega ükski riik ei saa üksinda tegeleda. „See on olukord, mida keegi ei saa ignoreerida või kõrvale heita, see nõuab pigem ühist lähenemist, et see hästi laheneks,“ kinnitas Itaalia president Mattarella.

Migratsiooni teemal olid presidendid ühisel arusaamal, et tegemist on tõsise probleemiga ning Euroopa Liit peab ühiselt sellega tegelema.

Vastuseks Delfi küsimusele, kuidas Itaalia on rahul Euroopa Liidu tegelemisega migratsioonikriisi lahendamises, ütles president Mattarella: „Olen huvitatud sellest, mida pakub tulevik ning mida teeb Euroopa Liit selleks, et tegeleda migratsiooni probleemiga. Viimase tippkohtumise otsuse oleme hea meelega vastu võtnud. Siiski tippkohtumises ei tehtud ametlikke otsuseid, vaid leiti poliitilised juhtnöörid, mida peab nüüd rakendama selleks, et otsuseid saaks teha,“ kinnitas Itaalia president Mattarella.