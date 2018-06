Itaalia peaminister süüdistab Prantsusmaad silmakirjalikkuses, reedeks plaanitud kohtumine Macroniga võib ära jääda

Itaalia peaminister Giuseppe Conte tegi pahase avalduse pärast seda, kui Prantsuse president Emmanuel Macron kritiseeris riigi otsust keelata sisserändajaid vedanud laeval enda sadamatesse siseneda.

Macron ütles eile pressiesindaja vahendusel, et peab Itaalia otsust küüniliseks ja vastutustundetuks.

"Itaalia ei lepi silmakirjalike loengutega riikidelt, kes ise on alati eelistanud rändeteemade puhul selja pöörata," ütles Conte vastuseks. Itaalia meedia teatel on peaminister sedavõrd pahane, et kaalub reedeks plaanitud Pariisi-visiidi ärajätmist.

Pärast Itaaliast saadud sisenemiskeelu lubas Hispaania laeval Aquarius València sadamasse siseneda, kuid raskete ilmaolude ja ülekoormatuse tõttu ei söandanud 629 sisserändajaga laev teele asuda. València asub laeva praegusest asukohast nelja päevateekonna kaugusel. Eile saabus Aquariuse juurde kaks Itaalia alust, et sisserändajad omavahel ära jaotada ja need ise Valènciasse toimetada.