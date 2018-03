Itaalia parlamendivalimistel olid edukad parempoolsed ja populistid, valitsuse moodustamine on keeruline

Itaalia parlamendivalimistel toetasid valijad parempoolseid ja populistlikke erakondi. Kõige rohkem kohti peaks uues parlamendis saama endise peaministri Silvio Berlusconi juhitud paremtsentristlik koalitsioon, kuid enamust see ei saavuta, mis teeb valitsuse moodustamise keeruliseks.

Berlusconi koalitsioon peaks saama parlamendis 248-268 kohta. Enamuseks oleks vaja 316, vahendab BBC News.

Valitsuse moodustamine võib võtta aega nädalaid ja võidakse korraldada ka uued valimised, et saada selgem tulemus, kuigi ei ole mingit garantiid, et see juhtuks.

Häälte arvult teisel kohta on populistlik Viie Tähe Liikumine (Movimento Cinque Stelle), mis on märkimisväärselt kohti juurde saanud ja võib olla enim hääli saanud üksik erakond 216-236 kohaga.

Vasaktsentristlik koalitsioon, mida juhib valitsev Demokraatlik Partei, on kolmandal kohal 107-217 kohaga.

Itaalia parlamendi ülemkoja senati valimistel läks samuti hästi populistidel ja parempoolsetel. Viie Tähe Liikumisel läks ilmselt paremini, kui oli oodata ja see saab 102-122 kohta. Enamuseks oleks vaja 158 kohta.

Paremtsentristlik koalitsioon peaks saama 118-150 kohta ja Demokraatlik Partei 42-54 kohta.

Berlusconi paremtsentristlikku blokki kuuluvad tema oma erakond Forza Italia, sisserändevastane Liiga (Lega) ja paremäärmuslik Itaalia Vannad (Fratelli d’Italia).

81-aastane Berlusconi ei saa maksudest kõrvalehoidmise eest saadud karistuse tõttu ise avalikku ametit pidada, mistõttu toetab ta peaministrina Euroopa Parlamendi presidendi Antonio Tajani kandidatuuri.

Peaministri ametit sihib ka Liiga liider Matteo Salvini, kes on lubanud deporteerida sadu tuhandeid migrante ja rääkinud islami ohust.