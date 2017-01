Itaalia mägihotelli laviiniohvrite arv on tõusnud 12-ni, kadunud on endiselt 17 inimest

Itaalia Abruzzo regioonis lumelaviini alla jäänud mägihotellis hukkunute arv on tõusnud 12-ni ning 17 inimest on endiselt kadunud.

Päästjad leidsid öö jooksul veel viis surnukeha ning otsingud jätkuvad teisipäeval lootuses, et keegi võib veel kuus päeva pärast õnnetust elus olla. Päästjad said esmaspäeval uut lootust kolme koerakutsika elusalt leidmisest, kuigi nad rõhutasid, et kutsikad leiti katlaruumist, mis asub kaugel kohast, kus kadunud inimesed arvatakse olevat, vahendab Associated Press.

Prokuratuur uurib, kas 18. jaanuaril aset leidnud laviini suurele ohvrite arvule aitasid kaasa valesti mõistmised suhtlemisel, riskide alahindamine ja viivitused päevi kestnud tihedale lumesajule reageerimisel.