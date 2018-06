Itaalia lubab sisserändajaid päästvad laevad arestida

Eelmisel nädalal kahele Saksa heategevusorganisatsiooni heaks töötavale laevale sadamakeelu andnud Itaalia valitsus teatas eile, et laevad võivad siiski dokkida, ent võetakse siis aresti alla.

Saksa organisatsiooni Mission Lifeline laev Lifeline päästis eelmisel nädalal uppumisest 226 sisserändajat ja on pärast seda oodanud merel edasist saatust. Kuna laev seilas väidetavalt Hollandi lipu all, ütles siseminister Matteo Salvini, et laev peaks koos reisijatega naasma Hollandisse. Holland aga eitas igasugust seost laevaga ja kinnitas, et laev on kantud Saksa registrisse.

Transpordiminister Danilo Toninelli tõdes eile, et Hollandi-reisiks pole laev sellise laadungiga igal juhuil võimeline. Ta teatas, et nii Lifeline kui saksa abiorganisatsiooni Sea Eye laev Seefuchs võivad sadamasse siseneda, kuid arestitakse seejärel, kuni nende õiguslik staatus välja selgitatakse. Samuti Hollandi lipu all seilava Seefuchsi omanikud teatasid eile, et lõpetavad Vahemerel päästeoperatsiooni.